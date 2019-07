Addio kune: la Croazia ha chiesto di aderire all'euro

Addio alle kune. La Croazia ha avviato la procedura per l'adesione alla zona euro . Come riporta la banca nazionale della Croazia, la HNB (Hrvatska narodna banka), il governo di Zagabria, in vista dell'ingresso nella moneta unica, ha avviato le procedure per entrare nel meccanismo di scambi europei (Erm II), che permette di mantenere fissi i tassi di cambio tra moneta nazionale ed euro. Secondo quanto dichiarato dal governatore della HNB, Boris Vujcic, l'euro potrebbe entrare in vigore da gennaio 2023.