La Croazia riapre ai turisti, per gli italiani ancora tutto fermo

La Croazia apre ai turisti della Mitteleuropa ma non ancora agli italiani. L'annuncio è stato dato dal ministro del Turismo croato già sindaco di Lussinpiccolo Gari Cappelli negli scorsi giorni. Da venerdì 29 maggio infatti i vacanzieri slovacchi, cechi, ungheresi e austriaci, oltre agli sloveni che già possono circolare in Croazia da qualche giorno, portanno dirigersi verso le spiagge dell'Adriatico orientale.

Il ministro del Turismo, riporta La Voce del Popolo, "ha anche annunciato che in precedenza sarà rilasciata l’app che permetterà una flusso più veloce ai valichi di confine". Tale scelta, ufficialmente, è stata ratificata attraverso accordi bilaterali ed è scaturita dalla "buona situazione epidemiologica degli altri Paesi". Per quanto riguarda invece i turisti italiani bisognerà aspettare le settimane successive al 15 giugno, data in cui la Croazia aprirà le sue porte ai tedeschi e ai polacchi.