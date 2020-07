In Croazia contagi più che dimezzati, ma da oggi mascherina obbligatoria nei negozi

In Croazia ieri i dati hanno riferito di 50 nuovi casi di Covid 19 in 24 ore. Si tratta di una significativa diminuzione rispetto al giorno prima, quando i casi soni stati 140. Lo ha comunicato la Protezione civile nazionale, che ha segnalato anche un decesso (a oggi 119). Saranno inasprite da oggi le misure anti contagio: in particolare saranno obbligatorie le mascherine nei negozi e nel trasporto pubblico. Le maschere dovranno inoltre essere indossate dal personale di bar e ristoranti. In Slovenia, invece, sono stati riscontrati 14 nuovi casi, anche qui in forte calo rispetto al giorno prima. Tra i nuovi contagiati, ha riferito il Governo, anche tre bambini fino a quattro anni.

