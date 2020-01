Croazia, Zoran Milanović è il nuovo presidente

L' ex premier socialdemocratico ed esponente del centrosinistra unito Zoran Milanovic , è il nuovo Presidente della Repubblica. Come riportato da La voce.hr, Milanovic ha conquistato il 52,70 per cento dei voti e vinto il ballottaggio, diventando così il quinto Capo dello Stato dall’indipendenza del Paese. Kolinda Grabar-Kitarović dell’Hdz (l'Unione democratica croata, di centrodestra, il partito al governo di Zagabria) lascia il Pantovčak, la residenza presidenziale, non andando oltre il 47,30 p.c.

Il nuovo Presidente ha conquistato poco più di un milione di voti (1.033.000), mentre la Grabar-Kitarović si ferma a 927mila.