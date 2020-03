Terremoto e coronavirus in Croazia: morta la 15enne ferita, contagi salgono a 315

Morta la quindicenne rimasta gravemente ferita nel sisma della scorsa domenica a Zagabria, mentre in Croazia entrano in vigore le misure restrittive per contenere la pandemia da Covid 19. La città si ritrova quindi a dover gestire una doppia emergenza: il sisma e il rischio contagio. Come riporta in un servizio TV Capodistria, da ieri in tutta la Croazia è vietato uscire se non per reperire generi di prima necessità, pena severe sanzioni. Lo ha annunciato il capo dell'unità di crisi e ministro degli interni Davor Bozinovic. Anche nella giornata di ieri non sono mancate le scosse di assestamento, alcune ben percettibili, di cui una di magnitudo 3.7 nella tarda mattinata, e nel frattempo i volontari della Protezione Civile stanno ancora operando per mettere in sicurezza gli edifici danneggiati. Ieri sono arrivati i primi aiuti dalla vicina Slovenia e dal FVG: il vicegovernatore e assessore alla Protezione Civile Riccardi ha infatti inviato alla Croazia tende da campo per 240 posti.

La situazione in Istria

In Istria i contagi sono in aumento ma, come conferma TV Capodistria, l'unità regionale la valuta come "stabile e sotto controllo". Il direttore dell'istituto di sanità pubblica della Regione Istria Aleksandr Stojanovic ha evidenziato che i nuovi contagiati sono tutti legati a precedenti in regione, tranne una persona che è tornata dalla Spagna. Tra i nuovi contagi, molti sarebbero persone legate al ristoratore di Verteneglio, morto la scorsa settimana, e altri collegati a una persona presente al funerale a Umago, risultata poi infetta. Per questo molte persone nel Buiese sono ancora in isolamento. Per chi è in quarantena e necessita approvigionamenti e medicine è stato istituito il numero 052 772 446 per ricevere aiuto a domicilio.