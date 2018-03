Crociere, "Costa Venezia" sceglie Trieste per la crociera inaugurale della sua ammiraglia

Costa Crociere ha scelto Trieste per la crociera inaugurale della sua ammiraglia. A reanderlo noto è l'assessore al turismo Maurizio Bucci sulla sua pagina Facebook.

«L' 8 marzo 2019, la nuovissima "Costa Venezia" partirà Trieste per la Cina e Giappone per una crociera di 53 giorni – ha dichiarato Bucci –. Una nave dedicata a Venezia ed al carnevale e Trieste, città dove sono nati i coriandoli, saprà salutarla a tema».

«Costruita da Fincantieri, 135.000 tonnellate, 5.260 passeggeri più equipaggio, 2016 cabine e migliaia di tour operator internazionali che arriveranno in città. Ancora una volta Trieste al centro dell'attenzione del mondo delle crociere. Continuiamo a crederci!» ha concluso.

Costa si aggiunge alla "Mein Schiff 6", che ha scelto Trieste come home port per la stagione 2019 e la più piccola "Mein Schiff 2" che debutterà sulle banchine triestine già in questo 2018.