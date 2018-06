Crociere, Dipiazza: «Con serietà lavoriamo per far Trieste home port della Msc»

«La nuova Regina dei mari Msc Seaview rappresenta sia l’orgoglio del Made in Italy nel mondo, sia l’orgoglio della capacità produttiva del nostro territorio con Fincantieri». Lo ha dichiarato il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza al cantiere della Fincantieri di Monfalcone in occasione della consegna all’armatore della nuova Msc Seaview terminata a sei mesi di distanza dalla gemella, sempre costruita nel cantiere Fincantieri.

«Con la famiglia Aponte abbiamo un ottimo rapporto di amicizia e di stima - ha aggiunto Dipiazza - e con serietà stiamo lavorando per far diventare Trieste home port della MSC crociere. Siamo costantemente impegnati per far crescere la nostra importante città e questo ulteriore obiettivo è alla nostra portata».