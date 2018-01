Crociere, nel 2019 Trieste home port della Mein Schiff 6

Tui Cruises ha scelto Trieste come home port per la stagione estiva 2019 (insieme a La Valletta) della sua ultima ammiraglia “Mein Schiff 6”. A renderlo noto è il sito di settore The Medi Telegraph che specifica come il Trieste Terminal Passeggeri potrà contare su 12 toccate già prenotate con una movimentazione prevista di circa 50.000 passeggeri.

Il sito ricorda come già in questo 2018 la Tui debutterà sulle banchine triestine con la più piccola “Mein Schiff 2” (per un totale di circa 40.000 passeggeri previsti); si tratta della prima stagione adriatica in assoluto per questa compagnia fondata solo pochi anni fa.

La “Mein Schiff 6” che toccherà Trieste ha 98.811 tonnellate di stazza lorda per una lunghezza “fuori tutto” di 295,2 metri. Può ospitare un massimo di 2.794 passeggeri in 1.267 cabine, mentre l’equipaggio è di circa 1.000 persone. Solca i mari dallo scorso maggio quando è stata consegnata all’armatore e ora naviga i mari dei Caraibi mentre in primavera fa base a Palma di Majorca.