Crolla il tetto di una casetta a Servola, inagibile il secondo piano

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste sono intervenuti oggi 13 luglio in via dei Giardini nel rione di Servola per il cedimento del tetto di una casetta a due piani. Fortunatamente all'interno dell'abitazione, al momento del crollo non vi era nessuno. Il funzionario di guardia e una squadra partita dalla sede del comando triestino, hanno constatato come a crollare fossero stati crica 10 metri quadrati di tetto.

Il secondo piano dell'abitazione è stato dichiarato inagibile proprio dagli stessi Vigili del fuoco che hanno provveduto a coprire lo squarcio con dei teloni. Sul posto è intervenuta anche la Polizia edilizia.