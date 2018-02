Crolla un albero nel commissariato di San Sabba, Silp Cgil: «Più sicurezza e controlli stabilità» (FOTO)

Questa notte all’interno del comprensorio del Commissariato di Polizia di San Sabba è crollato un albero di grosse dimensioni che per fortuna non ha causato danni a persone o mezzi in transito. Lo dichiarano il segretario regionale Silp Cgil Michele Tarlao e il Segretario Provinciale Alfredo Costantini: «Si è quindi reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto al taglio dell’albero che nella caduta aveva coinvolto anche un cavo elettrico. Nelle more del processo di miglioramento della sicurezza sui luoghi di lavoro, per la quale il Silp Cgil si sta battendo con forza e la cui importanza è condivisa anche dal Questore, che sul tema sta dimostrando molta sensibilità - concludono -, ci auspichiamo che vengano effettuati i doverosi controlli per verificare la stabilità (e la salute) degli alberi di grosso fusto presenti».

Gallery