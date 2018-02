Crollo di pezzi dal soffitto durante la partita: paura al Da Vinci-Sandrinelli

Un po' di paura, ma per fortuna solo quella. Giovedì sera, durante una partita di basket tra Azzurra e Pallacanestro Feletto sono caduti alcuni pezzi di soffitto nella palestra degli istituti da Vinci e Sandrinelli, nella sede di via Veronese 3. Già venerdì mattina i tecnici dell'Uti (la scuola ex Provincia è appunt opassata all'Uti Giuliana e non al Comune di Trieste) sono entrati in azione per mettere in sicurezza l'area e procedere ad ulteriori controlli.

La palestra oggetto del crollo è relativamente nuova, ristrutturata circa 5 anni fa. «Tanto spavento tra i presenti ma per pura fortuna nessuno si è fatto male. Il vero problema è che la palestra risulta essere stata completamente ristrutturata in tempi recenti e purtroppo ha subito questo grave crollo - accusa il consigliere di Forza Italia Guido Apollonio che si occupa del tema palestre costantemente in IV Commissione - Lavori pubblici -. Mi auguro che quanto prima l'Uti esegua le verifiche necessarie per garantire la sicurezza ai nostri ragazzi».