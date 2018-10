Crollo Genova: Federico e Rita all'esordio dell'Alma

Come promesso, Federico Cerne e Rita Giancristofaro non si sono persi la prima partita in serie A dell'Alma, per cui Federico lavora come massofisioterapista. In costante miglioramento dopo l'incidente, i due hanno seguito il match di ieri, 7 ottobre, all'Allianz Dome, lasciandosi fotografare dai molti che li hanno riconosciuti. La coppia era rimasta coinvolta nel crollo del ponte Morandi a Genova subendo gravi traumi, e dopo diverse operazioni chirurgiche sono stati trasferiti all'ospedale Maggiore, dove hanno portato a termine la degenza.