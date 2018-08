Crollo a Genova, Lodi: «Imminenti lavori in Ponterosso»

Dopo la Barcolana partiranno i lavori per il consolidamento del Ponte Bianco e del Ponte Verde sul canale Ponterosso. Lo dichiara ai microfoni di Telequattro l'assessore comunale ai lavori pubblici Elisa Lodi a due giorni dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova. Il progetto, già programmato in quanto intervento di manutenzione straordinaria e già approvato e sottoposto alla commissione sismica. I lavori partiranno ad Ottobre.

Ponte Bianco e Ponte Verde

«Ponte Bianco e Ponte Verde - spiega Lodi - sono due ponti sotto la carreggiata, che riguardano l'ultimo tratto del Canale di Ponterosso, abbiamo previsto un intervento di consolidamento, che verrà fatto ad ottobre anche per una questione di maree, visto che verrà fatto da sotto il ponte. Ci sarà una deviazione del traffico perché sarà tolta temporaneamente una porzione di marciapiede, in modo tale da lavorare prima su una parte e poi sull'altra della carreggiata per far rifluire il traffico durante i lavori».

Altri interventi

Da mesi in corso anche i lavori di consolidamento sul torrente Chiave in via Carducci mentre, precisa Lodi: «per il ponte di via Soncini, in via Brigata Casale e Costalunga provvederemo a continuare con esami diagnostici, come fatto per il ponte Verde e il ponte Bianco, e quindi con la programmazione degli eventi necessari».