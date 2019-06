Crollo a Gorizia: estratte due vittime dalle macerie

Due corpi estratti dalle macerie della palazzina crollata dopo un'esplosione a Gorizia: si tratterebbe di S.T., una donna di 43 anni originaria di San Donà di Piave e di un uomo (probabilmente il suo convivente). I soccorritori sono ancora alla ricerca di uno degli altri inquilini, un uomo nato nel 1969 e affetto da disabilità, che risiedeva al secondo piano.

La tragedia si è verificata alle 4 di oggi, giovedì 20 giugno in via XX Settembre al civico 72. L'esplosione è stata causata probabilmente da una fuga di gas che avrebbe provocato il crollo di un solaio in un piano rialzato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone, coadiuvati dalle unità cinofile, oltre che il personale del 118 e i Carabinieri di Gorizia. Il sindaco Ziberna sta rientrando dalle vacanze per seguire da vicino la situazione.