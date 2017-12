Maltempo, a Gretta crolla un altro muro: danneggiata un'auto in sosta

Crolla un altro muro a causa del maltempo. È successo ieri, 28 dicembre e, nel dettaglio, si tratta di un muro di contenimento di un'abitazione disabitata in via Camaur 11 a Gretta.

Le pietre hanno colpito un'auto in sosta. Fortunatamente non c'è stato alcun ferito. Sul posto polizia locale e vigili del fuoco, che hanno transennato l'area.

Uno degli ultimi episodi risale al 16 dicembre in via Cordaroli, una strada che nel quartiere di Roiano sale verso via Commerciale.