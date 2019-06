Tragedia a Gorizia: crolla una palazzina, si cercano tre persone

AGGIORNAMENTO ORE 9.00: Trovate due vittime

Crolla una palazzina nella notte nel centro di Gorizia: la tragedia si è verificata alle 4 di oggi, giovedì 20 giugno in via XX Settembre al civico 72. Come riporta Ansa si è verificata un'esplosione, probabimente causata da una fuga di gas che avrebbe provocato crollo di un solaio in un piano rialzato. Almeno tre persone residenti potrebbero essere rimaste sotto le macerie. Gran dispiego di forze dell'ordine, in particolare sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone oltre che il personale del 118 e i Carabinieri di Gorizia. Si ricorda un caso analogo nel 2011, con il crollo di un edificio a Gradisca.

I militari dell'Arma hanno riferito che la palazzina era costituita di tre appartamenti: uno sarebbe stato vuoto al momento dello scoppio, un altro occupato da una sola persona e un terzo da una coppia, alla quale apparteneva un'auto di parcheggiata nelle vicinanze.