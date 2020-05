Da CrTrieste un bando da 500mila euro per gli operatori del sociale

Con il "Bando contrasto povertà e fragilità sociale" da 500mila euro, la Fondazione CRTrieste intende proseguire l’opera di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell’infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio lavorativa e integrazione degli immigrati, con la terza edizione del Bando dedicato.

Il bando

Il budget complessivo stanziato per l’iniziativa ammonta a complessivi 500 mila euro, i destinatari sono gli enti del terzo settore operanti nel territorio dell’originaria provincia di Trieste - organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, incluse le cooperative sociali, reti associative, società di mutuo soccorso, associazioni, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, iscritti nei registri previsti dalla vigente normativa di settore - che intendono realizzare interventi da avviare successivamente alla comunicazione dell’esito del bando e la cui conclusione avvenga entro il 31.12.2021.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interessati potranno candidare al Bando una sola richiesta, redatta sull’apposito modello reperibile al sito www.fondazionecrtrieste.it nella sezione bandi, corredata di tutti i documenti richiesti e controfirmata dal legale rappresentante del soggetto proponente, presentandola a mano, a mezzo posta ordinaria o via posta elettronica certificata all’indirizzo info@cert.fondazionecrtrieste.it entro le ore 12.00 del 30 giugno 2020. L’esito della selezione sarà comunicato tramite il sito web della Fondazione stessa e, in forma scritta, a ciascuno dei richiedenti.