Trasportava cuccioli nel bagagliaio: sequestrati 4 golden retriver

I controlli straordinari

Domenica 9 settembre nel pomeriggio una pattuglia della Sezione della Polizia Stradale di Trieste, nel corso dell’ordinario servizio di pattugliamento e dei controlli straordinari disposti per il periodo estivo, ha proceduto al controllo di un furgone. Il cittadino serbo P.M. alla guida trasportava nel baule posteriore una gabbietta con all’interno quattro cuccioli di golden retriver, privi di microchip e di vaccinazione antirabbica.

Il sequestro

L’uomo quindi è stato sanzionato ai sensi della legge 201/2010 per aver introdotto nel territorio italiano specie canine prive delle previste condizioni sanitarie. In seguito il veterinario di turno ha visitato i cuccioli presso il Polo Zooantropologico della Stazione di Prosecco e ne ha confermato le condizioni per il successivo sequestro. Gli stessi sono poi rimasti nella struttura in attesa di essere trasferiti al canile di via Orsera per le successive cure.