La Curva Furlan raccoglie 5000 euro per il reparto geriatria del Maggiore

La Curva Furlan raccoglie 5000 euro per il reparto geriatria dell'ospedale Maggiore, dove il 17 dicembre sarà inaugurata una nuova area chiamata 'zona Unione'. "L’arredamento e le strutture porteranno il nostro nome - fa sapere una nota della Curva -. Il nostro contributo infatti è servito a realizzare le strutture, comprare dei presidi per la mobilizzazione dei pazienti, e anche all’acquisto dell’arredamento. Questo ci rende veramente orgogliosi di noi stessi e di tutte le persone che hanno sostenuto la nostra raccolta fondi".

Ringraziamenti

La Curva Furlan rivolge un ringraziamento di cuore "a tutto il reparto di geriatria per l’affetto ricevuto in tutte le visite fatte presso la loro struttura ed in particolare alle dottoresse Donatella Ferluga e Lara Skarlovaj dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, per la disponibilità ricevuta nell’organizzare tutto questo. Nel giorno dell’inaugurazione sarà presente anche l’assessore regionale alla sanità, Riccardo Riccardi e sarà l’occasione per portare come da tradizione a tutti i pazienti del reparto, un panettone e un sorriso sotto il periodo natalizio".