D'Agostino "contrattacca" e fa ricorso al Tar del Lazio

Zeno D'Agostino va al contrattacco e i suoi legali presentano ricorso al Tar del Lazio contro la sentenza dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Come riportato da Ansa, il ricorso chiede la sospensione della sentenza dell'Anac. Il Tribunale dovrebbe emettere la nuova sentenza entro circa due mesi. Oggi dovrebbe essere depositato allo stesso Tribunale amministrativo un analogo atto, da parte dell'Autorità di sistema, e forse un terzo da Assoporti. Nel frattempo è stato nominato commissario straordinario Mario Sommariva, che ha dichiarato di voler agire in continuità con l'operato di D'Agostino, e per il minor tempo possibile.

