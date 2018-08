Da Londra a Trieste in bici: il "solo trip" di Michele Pauletto

Nonostante al giorno d'oggi ci siano infinite possibilità per viaggiare, c'è chi non perde l'amore per la cara vecchia bici. Un modo per salvaguardare l'ambiente e che permette, agli spiriti più avventurosi, di vivere emozioni uniche. In fondo si sa che in bici la bellezza e la natura si possono quasi toccare, e questo lo sa bene anche Michele Pauletto che da settembre si cimenterà in una vera e propria avvenutura: Londra-Trieste in bici.

Un "solo trip", come ama definirlo, di oltre 2000 km che lo terrà impegnato dal 1 settembre, data della partenza, al 21. Per ora, oltre a fare il tifo per lui e augurargli un grande in bocca al lupo, possiamo aiutarlo dandogli suggerimenti su dove andare e cosa visitare nelle varie tappe. Per chi invece volesse fare qualcosa di più, come per esempio dandogli dei riferimenti su dove passare la notte o ospitarlo, può contattarlo sul suo profilo Facebook.

Caro Michele, noi ti aspettiamo!