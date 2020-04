Via al limite dei 500 metri e sì al take-away: da lunedì si allentano le restrizioni in Fvg

Dopo quasi due mesi di lockdown, da lunedì 27 aprile, il Friuli Venezia Giulia, assieme a Veneto, Emilia Romagna e Liguria, ha deciso di allentare le restrizioni. Secondo le sempre più insistenti voci di corridoio, infatti, Massimiliano Fedriga firmerà, nelle prossime ore una nuova ordinanza.

Sempre secondo le anticipazioni del nuovo testo, dalla prossima settimana l'attività motoria potrà essere svolta in tutto il Comune di residenza e non più nel limite dei 500 metri da casa. Bar, ristoranti, pizzerie e tutti gli esercizi commerciali che, secondo il decreto del Governo, possono già effettuare consegne a domicilio, potranno effettuare anche il servizio da asporto. Via libera anche alle manutenzioni sulle imbarcazioni.

Restano l'obbligo di mascherina o copertura di naso e bocca, l'obbligo di restare a casa nel caso di febbre (37.5), l'utilizzo dei guanti nei negozi con generi alimentari e la distanza di sicurezza di almeno un metro. Le domeniche e i giorni festivi rimarranno chiusi tutti i negozi, a eccezione di edicole, farmacie, parafarmacie e gli esercizi nelle aree di servizio.