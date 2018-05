Pronti per l'epidemia cittadina? Arriva "11", il nuovo corto di Ronnie Roselli

Dopo il successo de "Il terribile mostro melma" , il regista triestino Ronnie Roseli ci presenta il suo ultimo capolavoro: "11".

Il cortometraggio vede come protagonisti Dennis Fantina e Zita Fusco ed è stato presentato in anteprima fuori concorso ieri, 12 maggio, al cinema Fellini in occasione della quarta edizione dei "Corti dei fabbri".

Girato solo in sette giorni nel mese di febbraio, "11" racconta la storia di un uomo comune costretto a stare in casa a causa di un'epidemia cittadina. Una curiosità? Tra i media proposti ce n'è uno che conoscete molto bene...

