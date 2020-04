Da sabato tornano a pagamento i parcheggi blu

A partire da sabato 2 maggio tornerà l'obbligo di pagamento su tutti gli stalli di sosta con righe blu per il parcheggio delle autovetture collocati sul territorio comunale. Cessa così il periodo di oltre un mese, iniziato il 27 marzo scorso e che si concluderà in pratica con la giornata festiva (e quindi “gratuita” per prassi) del 1 maggio, durante il quale il pagamento era stato sospeso.

