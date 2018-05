Festival di Cannes, grande debutto sul Red Carpet per il triestino Daniel Renner (VIDEO)

Le favole esistono! A provarcelo è il giovane attore triestino Daniel Renner che ha appena realizzato uno dei suoi sogni.

Per il giovane classe 1986, infatti, quello a Cannes è stato il debutto assoluto nel mondo del cinema e tutto questo grazie a Luciano Silighini Garagnani, produttore, regista e eccezionale persona capace di guardare, osservare e ascoltare attentamente tutti gli attori che si presentano ai periodici casting di Milano. Nel giro di pochi mesi Daniel ha interpretato il ruolo di coprotagonista in “Dance of the Hearts” nelle vesti di un professore vampiro in un’accademia molto particolare ,così come lo è la storia raccontata da Lisa Lambertini nel suo omonimo libro.

Passano le settimane tra un set e l’altro e la complicità professionale tra il regista ed il neo attore triestino/britannico torna sul set di un altro film che racconta stavolta gli episodi salienti della vita sul Cavalier Berlusconi in “Uno di Noi”. Daniel interpreta infatti il ruolo di un importante direttore all’interno del gruppo Mediaset. Quale miglior location dove presentare questi film se non al Festival di Cannes 2018?

La premiere mondiale tenutasi il 12 maggio a Cannes presso l’Italian Pavillion dell’Hotel Majestic è stata monopolizzata dal regista e produttore che ha scelto la capitale del cinema francese per far debuttare anche una nuova Holding cinematografica, la The Silighini Company, una sorta di piccola Major che ha unito in se importanti realtà internazionali tutte coordinate da Silighini giunto quest’anno al 25^anno di attività artistica. Il regista ha presentato ben 5 operetra film e cortometraggi dove il nostro Daniel ha preso parte a 2 pellicole. Un ambiente favoloso pieno di attori, registi, produttori da tutto il mondo. La Boulevard de La Croisette, la via principale del Festival, era piena di fotografi, paparazzi e giornalisti con l’occhio sempre vigile per catturare qualche VIP come Cate Blanchett e Vincent Cassel, per fare qualche nome.

Questi sono mesi molto importanti per una Hollywood in pieno fermento di idee provenienti d’oltreoceano.Dopo anni di teatro, musical e pubblicità in TV, progetti interessanti “Made in USA” stanno coinvolgendo sempre più l’attore del nord-est iper nuove e sempre più grandi avventure professionali.

Di ritorno dal Red Carpet del Festival francese, ben presto Daniel si cimenterà nei panni di un giovane latin lover, il classico bello e dannato, amante delle belle donne. A giugno infatti partiranno le riprese a Milano Marittima per il suo terzo film “Libera” che verrà presentato al Festival di Venezia, dove il giovane attore è stato ufficialmente invitato per sfilare lungo il tappeto rosso più importante del mondo.

Gallery