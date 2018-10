Danneggiano in gruppo le auto in sosta a Muggia: un minorenne denunciato

Un giovane è stato denunciato per danneggiamento alle vetture in sosta. È successo nei giorni scorsi: la Volante di Muggia è intervenuta in Località San Giuseppe, dove erano stati segnalati dei giovani, usciti poco prima da una rivendita di vino, che stavano danneggiando i veicoli parcheggiati. I testimoni hanno fornito una descrizione degli autori del reato, che nel frattempo si erano dati alla fuga.

Gli agenti, perlustrando la zona, hanno rintracciato il gruppo dei sospettati che hanno negato la responsabilità dei danneggiamenti, imputandoli ad un altro giovane, a loro sconosciuto, che si era dileguato a bordo di un taxi. Per verificare l’attendibilità della versione fornita è stata chiamata la centrale operativa dei taxi, che ha negato l’intervento di un loro mezzo in zona. Nel corso degli accertamenti i testimoni hanno avuto modo di riconoscere, senza dubbio, uno dei fermati come l’autore dei danneggiamenti. Il giovane, un minorenne, è stato denunciato a piede libero alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.