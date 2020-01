Danneggiano un kebab, beccati e spunta un coltello: denunciati due giovani

Litigano tra loro, danneggiano la serranda di un kebab di via Raffineria e, dopo essersela data a gambe, vengono rintracciati e denunciati dalla Squadra Volante. L'episodio, di cui si sono resi protagonisti due giovani cittadini rumeni di 37 e di 35 anni (C.R.C. e M.C. le rispettive iniziali) è accaduto nella notte e ha coinvolto anche altre due persone che si trovavano all'interno dell'esercizio commerciale poco distante da piazza Garibaldi.

E’ stata quindi informata la sala operativa della Questura tramite il 112 e due delle quattro persone sono state rintracciate poco dopo e identificate da una Volante. Dopo gli accertamenti, i due sono stati denunciati per danneggiamento. M.C., inoltre, è stato trovato in possesso di un coltello e dopo le formalità di rito è stato deferito alla locale Procura della Repubblica per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.