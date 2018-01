Danza country: un oro mondiale alla triestina Chiara Romano

Una ragazza brindisina, ma residente a Trieste, ha vinto in una delle categorie dell’Ucwdc Country Dance World Championships 2018 in corso a San Francisco. Si chiama Chiara Romano ed ha 14 anni. Nella specialità Line Dance Classic - Line Dance Female Teen Novice , Chiara si è affermata su un folto gruppo internazionale di concorrenti, salendo sul gradino più alto del podio davanti a due ragazze della Florida e ad una dell’Alabama.

Non male andare a battere in casa loro i creatori della country and western dance, che negli Usa è diffusa quanto e forse più del liscio in Italia, coinvolgendo un numero enorme di amatori e professionisti. Un tipo di danza che ha la sua fortezza negli stati del MidWest americano, dove il campionato mondiale Ucwdc si è disputato per 25 anni di fila prima di ritornate sulla West Coast, in California, ma che raccoglie praticanti in molti altri Paesi.

Chiara Romano non è affatto una sconosciuta nel mondo dello sport a Trieste e in Friuli Venezia Giulia, dove nel 2016 ha ricevuto il premio “Promessa sportiva dell’anno” dall’associazione Fare Donna FVG – Donne per lo Sport. La maestra Laura Bassi dell'Annalisa Danze di Trieste con Wolf dj hanno accompagnato la sportiva Chiara Romano in questo percorso fino alla tappa finale di ieri a San Francisco che l'ha vista trionfare un orgoglio per l'Italia e per Trieste.

Da sei anni Chiara pratica la danza sportiva con successo, con ben 11 medaglie d’oro ai campionati italiani di categoria tra 2013 e 2015, e 7 medaglie d’oro ai campionati regionali in Friuli. . Ed ora si è andata a prendere un altro oro, questa volta mondiale, a San Francisco.

