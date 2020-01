Allontanata da Trieste la "beccano" su un bus diretto a Venezia, denunciata 35enne

Era stata raggiunta da un provvedimento di allontanamento ma si trovava in Italia a bordo di un autobus di linea diretto a Venezia. Per questo motivo una cittadina rumena (A.M.C. queste le sue iniziali) di 35 anni è stata denunciata per aver inottemperato al provvedimento. A fermare il torpedone dove si trovava la giovane di origini rumene è stata una Volante del Commissariato di Polizia di Stato di Duino Aurisina.