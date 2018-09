Daspo urbano: primato di Trieste e Monfalcone con 100 provvedimenti

Il primato del Daspo urbano va a Trieste e Monfalcone: circa un centinaio di provvedimenti (si riporta in un articolo del Piccolo), quelli applicati da giugno a oggi. Uno strumento atto a preservare il decoro urbano, applicato per la prima volta a un parcheggiatore abusivo senegalese sulle rive, e in seguito esteso a persone che hanno bivaccato per strada e urinato sul suolo pubblico davanti a tutti. Essendo i destinatari per lo più stranieri, si tratta di un provvedimento che va a incidere anche sul permesso di soggiorno. In alcuni casi la sanzione è scattata per due volte nel giro di 48 ore, quindi la pratica è passata alla questura. La maggior parte delle violazioni hanno riguardato i bivacchi per strada, segue l'accattonaggio, la vendita ambulante e l'attività di parcheggiatore abusivo.

L'attuale decreto Salvini per immigrazione e sicurezza prevede anche un inasprimento del Daspo, ma Trieste e Monfalcone sono già partiti in giugno, il che li renderebbe "esempio virtuoso" per la politica regionale e nazionale. Così dichiara infatti il vicesindaco Polidori in un post su Facebook, congratulandosi con la sindaca di Monfalcone Anna Cisint: «Un ulteriore segno di attenzione al territorio, a difesa della sicurezza dei cittadini. Ringrazio la “mia” Polizia Locale per il grande impegno e per l’ottimo risultato: lungi da me, però, l’intenzione di fermarmi qui: accattonaggio e abusivismo ci saranno sempre, nessuno ha la bacchetta magica, ma il principio assoluto della difesa della nostra città continuerà a vedermi sempre in prima persona sul territorio con il massimo dell’impegno».