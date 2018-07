David Byrne menziona Trieste Prima

Mr. David Byrne ha menzionato il nostro giornale sulla sua pagina facebook, in merito ad un articolo sulle iniziative a Trieste per i 40 anni della Legge 180, detta anche Legge Basaglia. Questo quello che ha scritto.

Trieste! Stasera suono in piazza Unitá D'italia e mentre sono qui, mi piacerebbe sentire le vostre ragioni per essere allegro. Sono rimasto molto colpito nel venire a conoscenza della commemorazione dei 40 anni della Legge 180. Quali altre iniziative che riguardano la salute, la mobilità, l'energia e l'educazione scolastica dovrei conoscere? Quali sono le storie di impegno civile a di cultura triestina vi fanno sorridere?

Aggiungerò i vostri migliori contributi sulla mappa mondiale di #ReasonsToBeCheerful che trovate nel sito www.reasonstobecheerful.world

Buon spettacolo!

Trieste! I'll be playing the Piazza Unitá D'italia tonight, and while I'm in town, I'd love to hear your Reasons To Be Cheerful. I was excited to hear about your town's recent health convention to honor the 40th anniversary of Law 180! What other local initiatives in health, transportation, energy, and education should I know about? What stories of civic engagement and Trieste culture are making you smile?

I'll be adding the best of your good news to the #ReasonsToBeCheerfulworld map at www.reasonstobecheerful.world

Enjoy the show!

Mental health: over 500 people at the convention for 40 years of the law 180 via TriestePrima.it: http://www.triesteprima.it/…/salute-mentale-500-persone-al-…