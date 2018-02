Depositi Costieri: il Tribunale ha dichiarato il fallimento della società

Dichiarato il fallimento della "Depositi costieri Trieste spa". Come annunciato dall'Ansa, Tribunale di Trieste ha nominato un curatore fallimentare. La sentenza è stata emessa lunedì scorso. La richiesta di fallimento è stata richiesta dalla Procuradella Repubblica per un'insolvenza di oltre 32 milioni di euro, cui si aggiunge un debito di oltre 9 milioni per sanzioni.

Disposto anche l'esercizio provvisorio della società: il curatore dovrà mantenere attiva la società in prospettiva di una futura cessione.