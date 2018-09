Decessi per droga, i numeri di Trieste

Il rapporto su scala nazionale è inquietante. Sono esattamente 173 le persone che in questi primi nove mesi del 2018 sono decedute a causa di overdose da sostanze legali o illegali. I dati li riporta Geoverdose, sito specializzato nel monitoraggio e nell'analisi del fenomeno. L'Emilia Romagna con 17 casi rappresenta la "maglia nera" italiana, seguita a ruota dal Veneto con 14 decessi e dalla Campania con 12. A livello regionale come Friuli Venezia Giulia i dati sono rassicuranti, con un'unica morte accertata per overdose a Udine mentre sia Gorizia che Trieste migliorano il dato del 2017, con nessun decesso.

Il report

La morte per eccesso di overdose da eroina è pari al 65 per cento, con 113 casi accertati in tutta la penisola italiana; il 9,8 per cento viene dal consumo di cocaina mentre rispetto al 2017 le morti accertate per overdose di alcool sono in aumento, con 6 decessi che rappresentano il 3,5 per cento dei morti per overdose. A Trieste, se il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti è presente - come in ogni realtà urbana - è altrettanto vero che la lotta alla droga e la prevenzione sono a livelli molto alti, come confermato ad esempio dal progetto ministeriale "Scuole sicure", al fine di prevenire attraverso la presenza di uomini e donne della Polizia di Stato a stazionare fuori dagli isitituti scolastici.

A Trieste e in regione

Il report fotografa la situazione del 2018 ma è possibile andare indietro fino al 1 gennaio 2017. I dati per l'anno precedente per quanto riguarda la nostra città raffigurano il decesso di una persona per overdose da eroina, mentre per il 2018 (dati fino a settembre) il numero dei decessi è pari a zero. Maglia nera in regione per Udine con una morte per overdose da sostanze stupefacenti.

La lotta allo spaccio

Nelle scorse settimane i dati sui sequestri di droga sono stati diramati per singole operazioni, gestite dalle forze dell'ordine. Risale a qualche settimana fa infatti, lo smantellamento di una rete di spaccio gestita dalla criminalità nigeriana che attraverso un racket tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia smerciava quantità ingenti di sostanza stupefacenti.