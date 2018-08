Il degrado nell'ex scuola di via Fianona (video)

Lorenzo Giorgi attraverso il suo profilo facebook esprime tutto il suo disappunto per la situazione in cui versano i locali dell'ex scuola di via Fianona.

Questa mattina, assieme al presidente della commissione Babuder e scortati dalla polizia locale, siamo entrati nella ex scuola slovena abbandonata di via Fianona; aberrante la situazione tra refurtiva, giacigli di fortuna, rifiuti, insetti e una situazione precaria anche dal punto igienico sanitario. Come amministratore pubblico serio affermo che qui non si può spendere un soldo dei triestini, però la situazione va immediatamente sanata. O troviamo un privato che con un project financing sia interessato al recupero, e lo agevoliamo in questo, oppure una struttura del genere va abbattuta! E non saltino fuori ora italiche irragionevolezze di strutture protette o peggio rivendicate da comunità... Al Più presto affronterò con il sindaco Roberto Dipiazza questa situazione che va risolta.