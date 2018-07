Degrado in piazza Volontari giuliani: palazzo della Marina imbrattato dai "writers" (FOTO)

Alcuni lettori ci hanno segnalato una situazione di degrado in piazza Volontari Giuliani, in particolare numerose scritte in vernice spray nei palazzi retrostanti la zona verde. I "writers" sembrano particolarmente accaniti contro il palazzo della Marina Militare al numero 8, che presenta anche delle crepe sui cornicioni e necessiterebbe manutenzione. Anche la pulsantiera del citofono è completamente colorata di blu, ma a scapito dell'aspetto l'edificio è operativo e ospita alcuni uffici della Marina.

Come testimoniano alcune signore, che abitualmente portano i cani a passeggiare nel piccolo parco, l'edificio versa in questo stato da anni, e probabilmente i "grafomani" con la bomboletta agiscono riparati dalla vegetazione, complice la scarsa frequentazione del luogo, soprattutto nelle ore serali. «Nessuno ci ha mai dato fastidio, la zona è abbastanza sicura - sostengono - ma con dei lavori di riqualificazione, soprattutto del parco, forse queste cose non succederebbero».