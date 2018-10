Degrado in scala Ireneo della Croce, un lettore: "Succede ogni giorno"

Un nostro lettore ci segnala una situazione di degrado che si protrae da tempo in scala Ireneo della Croce. La foto risale a questa mattina, venerdì 12 ottobre, e nella medesima inquadratura vediamo una bottiglia di plastica, una di un famoso liquore e probabilmente i medesimi liquidi processati ed espulsi dall'organismo di ignoti. "In realtà potrebbe essere qualsiasi altro giorno", segnala il lettore, ad indicare che non si tratta di un singolo episodio, ma la zona è soggetta a frequentazioni serali quantomeno maleducate.