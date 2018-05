Degrado Topolini, Rossi: «Tutto sarà sistemato entro il 1 giugno»

Entro il primo di giugno saranno terminati gli interventi contro la situazione di degrado ai Topolini, lo annuncia su Telequattro l'assessore comunale Giorgio Rossi. Le strutture balneari di viale Miramare, mete estive abituali per molti triestini, saranno quindi agibili per l'inizio della stagione baneare, previst appunto per il primo di giugno. Il degrado e la spazzatura non si erano accumulati solo al di sotto delle terrazze, ma anche nelle docce. «I bagni di Trieste sono un punto fondamentale nella vita cittadina - dichiara Rossi -, stiamo lavorando sia ai Topolini che al Pedocin con Global Service e le nostre ditte, a cui sono già stati appaltati lavori di ristrutturazione e risanamento. Una ditta friulana si occuperà del Pedocin e una ditta triestina dei Topolini».