Numerosi dispositivi di protezione, tra guanti e mascherine, gettate senza criterio per la strada nella segnalazione di un nostro lettore. "Una nuova emergenza Covid-19 legata allo “smaltimento” dei dispositivi obbligatori nella nostra città. Ancora uno scempio sull’ambiente e a discapito di tutti". Così il segnalatore che ci invia delle foto scattate (entro i 200 metri dalla sua abitazione) nel tragitto tra via Petronio e via della Tesa passando per via Donadoni e via Limitanea.