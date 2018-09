Inaugurato il nuovo Delfino Verde

Inaugurata questa mattina sulle rive la quarta imbarcazione della flotta del Delfino Verde del Comandante Silvano Perić. Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza che ha affermato: "Mi fa molto piacere che la flotta del Delfino Verde del Comandante Silvano Peric abbia una nuova imbarcazione al servizio dei cittadini e turisti per il trasporto pubblico locale via mare. Già da Sindaco di Muggia nel 2000 poi da Sindaco di Trieste ho sempre considerato importante questo tipo di collegamento nel nostro golfo e con il comandante Peric ed il suo team siamo riusciti a garantire negli anni un servizio professionale, molto apprezzato dai triestini, muggesani e turisti".

Il servizio

Il Delfino Verde collega ad oggi la cittadina rivierasca di Muggia a Trieste e a Sistiana ed infine a Grado. Sono quattro le imbarcazioni agli ordini del Comandante Silvano Perić. La barca inaugurata sarà operativa sulla linea per Grado da domani mattina. Il Delfino Verde è ormai "entrato a far parte a tutti gli effetti del trasporto pubblico" come ha ribadito anche il primo cittadino. Sulla nuova imbarcazione presente anche una plancia modernissima, fiore all'occhiello della flotta.