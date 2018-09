Sondaggio Demòpolis: qual è la tua percezione di sicurezza a Trieste?

Qual è la differenza tra la sicurezza percepita e quella reale? Quali sono le azioni che vorresti il Governo intraprendesse per poter meglio rispondere alle esigenze dei cittadini? Ti senti sicuro nella tua città? Infine, qualcuno tra te e i tuoi famigliari ha mai subito un furto o una rapina negli ultimi due anni? Queste sono solamente alcune delle domande che vengono poste all'interno del questionario che Citynews ha realizzato assieme a Demopolis e lanciato questa mattina.

Le domande

Gli elementi del dialogo sulla sicurezza in Italia - complice anche il dibattito politico conseguente - sono basati sui fatti di cronaca e sulla percezione che i cittadini acquisiscono in virtù della copertura mediatica. I social chiaramente diventano uno strumento utile ma ulteriormente complesso per ragionare sul fenomeno. "Quanto si sente sicuro nella città in cui vive?" rappresenta la prima domanda del questionario. "Rispetto a cinque anni fa la sicurezza nella tua città è aumentata?" invece è il secondo quesito. Sui timori delle persone ci sono risposte multiple come subire un furto o una rapina in casa o al lavoro, essere vittime di molestie e violenza, gli atti di terrorismo o la diffusione della droga. Naturalmente vi è anche la possibilità di indicare una situazione assolutamente normale.

Le aree geografiche