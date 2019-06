Dennis Fantina alla finale di "All Together Now"

Chi è appassionato di musica e del programma televisivo "All Together Now", in onda su Canale 5, stasera potrà ammirare la performance di Dennis Fantina. Il cantante triestino, infatti, è tra i concorrenti che si sono qualificati per la finale dello show condotto da Michelle Hunziker e che vede a capo della giuria J-Ax.

Vicitore della prima edizione di Saranno Famosi, Fantina non ha mai smesso di cantare. Ricordiamo, per esempio, quando, con Laura Bassi, ha fatto sognare i triestini con "Shallow", il celebre pezzo tratto da "A star is born".

La puntata andrà in onda alle 21:30.

Il programma

Gli aspiranti cantanti sono messi di fronte a un "Muro" composto da 100 personaggi famosi nel mondo della musica. Ogni concorrente si esibisce con una canzone a scelta e i 100 giurati, per votarlo, devono alzarsi in piedi e illuminare la loro casella. Fantina, nel corso dell'ultima puntata, ha ottenuto 91 punti, che gli sono valsi la conquista della finale.

Sono tantissimi i triestini che lo stanno sostenendo sui social con like e commenti. Il cantante triestino ringrazia: "Muleria, stasera la finale! Volevo ringraziarvi per il vostro supporto! Sento la vostra vicinanza".