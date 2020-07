Festa in casa con schiamazzi, denunciata una donna di 40 anni

Nelle prime ore di oggi la Polizia di Stato ha denunciato per disturbo del riposo delle persone una donna di quarant’anni originaria di Santo Domingo. Il fatto è successo in uno stabile di strada Vecchia dell’Istria. Sul posto una Volante della Questura a seguito di alcune segnalazioni giunte alla sala operativa tramite il 112 di persone rumorose e schiamazzi. Già due ore prima gli operatori si erano recati sul posto ed avevano constatato che si stava svolgendo una festa in casa e avevano invitato i partecipanti a rispettare il diritto al riposo. Dopo le formalità di rito, la donna è stata denunciata.

