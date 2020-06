Violano la quarantena e vanno a fare la spesa: denunciati due giovani

Denunciati ieri dalla Polizia di Stato due giovani afghani: si erano allontanati dalla struttura Ostello scout a Prosecco dove stanno trascorrendo la quarantena. Si tratta di A.H., 22enne, e di S.K., 19enne. Sono stati fermati e identificati da una pattuglia ciclomontata del Commissariato di Polizia di Duino Aurisina mentre stavano entrando in un vicino supermercato. Per quanto riguarda i controlli anti Covid 19 le forze dell'ordine non hanno elevato alcuna sanzione nella giornata di ieri, hanno controllato 301 persone e 79 esercizi commerciali.

