Controlli speciali contro gioco d'azzardo e furti in appartamento: due denunce

La scorsa settimana la Polizia di Stato, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, ha predisposto mirati servizi contro il gioco illegale e i furti in abitazione. Nello specifico, con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il personale ha controllato più di 20 esercizi commerciali tra sale gioco, bingo, sale “VLT” e bar cittadini, anche al fine di accertare che all’interno non ci fossero minori. Tra le persone denunciate anche due stranieri con a carico un provvedimento di espulsione ed un foglio di via non eseguiti.

Contrasto furti in appartamento

Le giornate di giovedì e venerdì, invece, sono state dedicate all’attività di contrasto dei furti in appartamento, fattispecie delittuosa che desta particolare preoccupazione nella popolazione. A tal riguardo il dispositivo messo in atto ha avviato un attento monitoraggio delle vie di trasporto e delle aree più a rischio della città, ed ha portato all’identificazione di circa 150 persone, ed al controllo di più di 100 veicoli. Accertamenti sono stati effettuati anche presso i “compro-oro”, nonché nei luoghi ove potrebbe essere ricettato il provento dei furti.