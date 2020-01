Segnala cliente molesto ma è ubriaco anche lui, denunciato gestore di un bar di Barcola

Sabato sera la Polizia di Stato ha denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza il gestore di un bar di viale Miramare 143. Si tratta di un cittadino cinese, nato nel 1975 e residente in città.

Intervenuti per la segnalazione da parte dello stesso gestore di un avventore molesto, gli operatori di una Volante si sono recati nell’esercizio commerciale e hanno riscontrato lo stato alterazione del cliente (un triestino del 1972) e dello stesso cinese, nonché la somministrazione ulteriore di bevande alcoliche. I due sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza e, come detto, il gestore è stato deferito alla locale Procura della Repubblica.