Minaccia con un coltello le guardie giurate in via Alberti: denunciato

Minaccia con un coltello due guardie giurate in via Alberti e viene denunciato dalla Polizia. È successo ieri pomeriggio: D.D.S., un 28enne udinese residente a Trieste e già noto alle forze dell'ordine, era a bordo del bus della linea 29 e le guardie hanno notato che viaggiava senza biglietto. La Polizia, intervenuta sul posto, ha identificato l’uomo che, dopo le formalità di rito, è stato denunciato per minacce aggravate e per il porto abusivo del coltello.