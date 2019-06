Picchia la compagna e le sottrae il cellulare: denunciato 25enne

Aggredisce la compagna in casa durante un litigio, ma i vicini chiamano la Polizia e viene denunciato per violenza privata. È successo ieri in via Pellico a un 25enne nigeriano, I.O., residente in città. L'uomo, nel violento litigio, ha anche sottratto il telefono cellulare alla compagna per motivi di gelosia. Alcuni cittadini hanno informato il 112 e il personale della Squadra Volante è riuscito con difficoltà a far desistere l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica (motivo per il quale è stato anche sanzionato amministrativamente) dal suo comportamento violento e aggressivo, mantenuto anche in Questura.