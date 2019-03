Design e cucine: inaugurata la nuova sede di Zanutta (FOTO)

Apertura in grande stile per la 24esima filiale di Zanutta. L'azienda, nata negli anni '50 a Carlino (Udine), investe per la terza volta nel capoluogo giuliano e l'accoglienza dei triestini è stata, ancora una volta, caldissima. Tra finger food, musica e cucine da sogno, il nuovo punto vendita è stato inaugurato ieri, 29 marzo, in via San Francesco 40/a.



"Siamo sempre più vicini ai nostri clienti proprio per questo, per completare le loro richieste, abbiamo inserito anche l'arredamento. Offriamo un servizio e un prodotto personalizzato, di qualità e, ovviamente, made in Italy. Sono 770mila i clienti che nell'ultimo anno hanno acquistato da Zanutta. Questo ci rende orgogliosi e conferma che il nostro è un ottimo operato". Ha dichiarato Gianlunca Zanutta.

Durante l'evento è intervenuto anche l'Assessore Roberti che, dopo aver portato il saluto del Governatore del Fvg Fedriga, ha dichiarato: "Dietro ogni inaugurazione c'è il sacrificio e lo sforzo di un imprenditore che ha voglia di rilanciare e fare qualcosa di nuovo. Ricordiamo anche che dietro un'apertura implica nuovi posti di lavoro e, come in questo caso, aiuta a riattivare una zona della città. Questa è un'azienda del Friuli Venezia Giulia che oggi dà spazio anche ad un marchio della nostra regione. Noi, come istituzione, vogliamo fare lo stesso sostenendo e supportando questo settore".

"Trieste è casa e ve lo dice un friulano - ha aggiunto Vincenzo Zanutta -. Questo settore è una sfida continua ma ad oggi, con le cucine, abbiamo aggiunto il tassello che ci mancava per dare un servizio completo".

Dopo il taglio del nastro la festa si è conclusa con lo showcooking con lo chef d'eccezione di Eataly che ha sorpreso e preso per la gola tutti i presenti.

Intervista a Gianluca Zanutta

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Gallery