Festival show: attivo il servizio Park&Bus

Arriva il Festival Show in piazza Unità d’Italia. Sabato 1° settembre Trieste ospiterà per la prima volta la serata finale della grande kermesse promossa da Radio Birikina e Radio Bella&Monella. In occasione del concerto (durante il quale sono previste limitazioni a soste, viabilità e al normale servizio di trasporto pubblico locale), Trieste Trasporti, in collaborazione con l’Amministrazione comunale ed Esatto, ripropone il servizio di Park&Bus, che consentirà di lasciare l’automobile nelle aree riservate all’iniziativa e di raggiungere gratuitamente il centro città con i mezzi pubblici. Presso i parcheggi indicati sotto, sabato dalle 15:00 alle 20:00, sarà consegnato agli utenti un biglietto che potrà essere utilizzato per raggiungere il concerto (e naturalmente per il viaggio di ritorno) sulle linee 6, 8, 9, 30, 36, A e C: il prezzo del biglietto sarà a carico di Trieste Trasporti. Questi i parcheggi - come di consueto gratuiti - riservati all’iniziativa:

- parcheggio di Barcola (piazzale 11 settembre 2001) > linee 6, 36 e C

- parcheggio Sant’Andrea (via Carli) > linee 8, 9, 30 e A

Sempre sabato, dalle ore 18:00 e fino al termine del servizio, saranno chiuse al traffico le rive nel tratto compreso tra via del Mercato Vecchio e piazza Tommaseo. Nella fascia oraria indicata saranno pertanto operative le modifiche indicate di seguito:

linea 8 proveniente da Roiano (direzione Valmaura) Roiano > corso Cavour > corso Italia > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > percorso regolare

linea 8 proveniente da Valmaura (direzione Roiano) Valmaura > via Caduti sul Lavoro >galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > percorso regolare

linea 9 proveniente da piazzale Gioberti (direzione largo Irneri) San Giovanni > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > via di Campo Marzio

linea 9 proveniente da largo Irneri (direzione piazzale Gioberti) via di Campo Marzio > viale Campi Elisi > galleria San Vito > galleria de Sandrinelli > piazza Goldoni > via Mazzini > via Imbriani > percorso regolare

linea 24 proveniente da stazione ferroviaria (direzione San Giusto) stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > piazza Vico > San Giusto

linea 24 proveniente da San Giusto (direzione stazione ferroviaria) San Giusto > via Venezian > via Cadorna > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > percorso regolare

linea 30 proveniente da stazione ferroviaria (direzione via Locchi) stazione ferroviaria > via Roma > via Mazzini > galleria de Sandrinelli > percorso linee 15/16 > percorso regolare

linea 30 proveniente da via Locchi (direzione stazione ferroviaria) via Locchi > via Cadorna > via del Mercato Vecchio > via del Teatro Romano > percorso regolare

linea A piazza Goldoni > galleria de Sandrinelli > galleria San Vito > viale Campi Elisi > via di Campo Marzio (inversione di marcia) > percorso inverso