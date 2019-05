Di Finizio da quattro giorni sull'Ursus: "La pazienza è finita"

Nuovo giorno a 70 metri d'altezza per l'ex titolare della "Voce della Luna". Di Finizio ha pubblicato un nuovo video in cui si rivolge ai cittadini: "Mi rivolgo a tutti coloro che mi esortano a scendere: non fatelo più".

"Quando si arriva a questo - spiega - è perchè sono giunto all'esasperazione e non ci sono più alternative. Ho provato tutte le strade e se sono qui è perchè la pazienza è finita. Queste persone devono capire che c'è un momento in cui bisogna combattere. Poi certo, uno può rassegnarsi e adattarsi a questo sistema marcio e malato, l'importante è che poi non si lamenti. Se continuaiamo a lamentarci non cambia nulla. Non so se il mio gesto sia giusto, però dobbiamo pur fare qualcosa. Siamo persone oneste e pacifiche e questo possiamo fare. I nostri nonni sono andati in guerra per difendere certi principi".

"Mi raccomando, capisco che siete preoccupati per me e lo apprezzo, ma non confondere il bersaglio, altrimenti finite solo per indebolire me e rafforzare questo sistema marcio e malato. Dovete convincerete Dipiazza a concretizzare i suoi impegni. Sono state fatte giá abbastanza chiacchiere adesso bisogna fare ai fatti" conclude.